Rolling Stones bei Sondershow für Kampf gegen Corona dabei

Die Rolling Stones werden sich am Samstag an einer mehrstündigen Show beteiligen, mit der Spenden für den Kampf gegen das Coronavirus gesammelt werden sollen. Er habe es kaum geglaubt, als die legendäre britische Rockband ihre Teilnahme an dem Streaming- und Fernsehereignis ankündigte, sagte Mitorganisator Hugh Evans am Freitag.

Die Auftritte der Stones und anderer Stars wie Taylor Swift, Billie Eilish, Celine Dion, Elton John, Paul McCartney und Stevie Wonder in der Sondersendung "One World - Together At Home" werden zur Hauptsendezeit (20.00 Uhr MEZ) von zahlreichen TV-Sendern und im Internet ausgestrahlt. Ihnen voran gehen über sechs Stunden live im Internet übertragene Auftritte weiterer Prominenter wie die Sängerin Christine and the Queens, Schauspieler Don Cheadle und Samuel L. Jackson oder die US-Fußball-Weltmeisterin Megan Rapinoe. Insgesamt haben mehr als hundert Künstler ihr Teilnahme zugesagt, sagte Evans.

Evans leitet die Aktivisten-Bewegung Global Citizen, die das ungewöhnliche Event in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation und der US-Sängerin Lady Gaga auf die Beine gestellt hat. Das Konzept stammt von Chris Martin: Der Coldplay-Star hatte im vergangenen Monat im Rahmen der "Together, At Home"-Serie von Global Citizen Live auf Instagram ein Mini-Konzert gegeben.

Mit der virtuellen Sondershow am Samstag will Global Citizen nach eigenen Angaben einen "Moment der globalen Einheit im Kampf gegen Covid-19 schaffen". Sie soll laut Evans das Gesundheitspersonal in ihrem Kampf gegen Corona unterstützen. Gleichzeitig will Global Citizen aber auch Regierungen und Großspender dazu aufrufen, die Arbeit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der Krise zu unterstützen. Nach eigenen Angaben hat Global Citizens bereits 35 Millionen Dollar an Spenden für die WHO gesammelt.

US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag den Stopp der US-Zahlungen an die WHO verkündet. Er warf der in Genf ansässigen UN-Organisation "Missmanagement" in der Corona-Krise und Einseitigkeit zugunsten Chinas vor. Trump Schritt war weltweit auf scharfe Kritik gestoßen.

