RSO Wien von Sparvorschlägen bedroht: Brillantem Orchester droht das Aus

Versiert, begehrt, gefährdet: Orchester gastiert bei Konzerten der Salzburger Kulturvereinigung im Großen Festspielhaus.

Das RSO Wien rutscht wieder in die Gefahrenzone. Das Radio-Symphonieorchester unter den Fittichen des ORF, eines der versiertesten und renommiertesten Orchester Österreichs, taucht in jüngster Zeit immer wieder in Sparvorschlägen für den ORF auf - so, als ob man die dafür erforderlichen schätzungsweise 9 Mill. Euro pro Jahr für etwa 100 professionelle Musiker einfach streichen und damit den ORF retten könnte.

Dabei ist das RSO spätestens seit 2008 sowieso auf Sparkurs gesetzt; was vom einstigen ORF-Chef Alexander Wrabetz ...