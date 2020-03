Bob Geldof ist zurück: Nicht mit einem Hilfsprojekt, sondern mit der Wut, die seine Boomtown Rats stets prägte.

Schon vor ein paar Jahren war Bob Geldof neugierig geworden. Er wollte wissen, ob seine alte Band noch so gut sei, wie er sie in Erinnerung gehabt habe. Im Wohnzimmer begannen sie zu spielen wie so viele andere Bands auch. ...