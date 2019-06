Rund 160.000 Besucher bei Rock am Ring und im Park erwartet

Ein weitgespanntes Programm soll rund 160.000 Besuchern am Pfingstwochenende bei den deutschen Festivals "Rock am Ring" und "Rock im Park" einheizen. Rund 80 Bands haben sich vom 7. bis 9. Juni auf den drei Bühnen am Nürburgring in der Eifel angekündigt. Zeitgleich findet das etwas kleinere Zwillingsfestival "Rock im Park" in Nürnberg statt.

SN/APA (dpa)/Thomas Frey Das Musikfestival begeistert jedes Jahr zigtausende