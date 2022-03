Russische Geigerin fehlt in Salzburg

Das Female Symphony Orchestra bekommt den Krieg zu spüren.

Ein Sessel im Orchester blieb leer: Die Geigerin, die für die Ferien nach Hause nach Moskau geflogen war, konnte nicht mehr zurück, um im Konzert im Salzburger Odeïon mitzuspielen. Trotzdem waren am Sonntagabend noch 15 Nationen - Türkei, Belarus, Serbien, China und Japan sowie EU-Länder - in dem Orchester vertreten, in dem ausschließlich Frauen vornehmlich Werke von Komponistinnen spielen. Die Dirigentin Silvia Spinnato hat dieses Female Symphonic Orchestra of Austria (FSOA) 2019 gegründet. Am Sonntagabend stellte sich die Bestsellerautorin Hera ...