Saalfelden: Freie Fahrt für Jazzer in Richtung Festivaljubiläum

Die winterlichen "Drei Tage Jazz" in Saalfelden sind heuer ein Vorbote: Im Sommer will das Jazzfestival deutlich wachsen.

Auf Stars allein kommt es nicht an. Bei einem winterlichen Festival im Alpenraum kann auch die Wetterlage überraschend zum Hauptakteur werden. "Mit dem Termin haben wir heuer wohl Glück gehabt", sagt Mario Steidl deshalb mit Blick auf die Wetterprognosen für das Wochenende. In Saalfelden beginnt am heutigen Freitag das Festival "Drei Tage Jazz": ein kleines, winterliches Pendant zum alljährlichen großen Internationalen Jazzfestival Saalfelden. Der Jänner hat sich in den vier Jahren seit der Premiere des Formats als Festivalmonat bewährt. "Aber wenn wir es heuer eine Woche früher angesetzt hätten - wir hätten wohl alle Konzerte absagen müssen", sagt Steidl. Nicht nur aus Österreich, aus ganz Europa reisen Musiker und Gäste an. Und Schneemassen und Straßensperren hätten die Ankunft vor wenigen Tagen noch unmöglich gemacht.