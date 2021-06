Saalfelden jazzt die Krise einfach weg

650.000 Euro Budget. 60 Konzerte. Vierzig davon gratis. Neue Spielorte. Und: Das Jazzfestival Saalfelden dauert erstmals eine ganze Woche.

Der Kern des Genres Jazz? Eindeutig die freie Improvisation. Die ist nicht nur auf der Bühne nötig. An vier verschiedenen Konzepten wurde für die 41. Neuauflage gearbeitet. Bedingt durch Corona und wechselnde Bestimmungen. Jetzt sind die wesentlichen Eckpfeiler eingeschlagen. Und zwar, was die Spielorte anlangt. Was die Finanzierung und die Abläufe angeht. Im Wesentlichen ist auch das enorm umfangreiche Programm fixiert. Dennoch gibt es noch Unwägbarkeiten. Eine der wesentlichsten: Wie viele Besucher werden wirklich dabei sein können? Deshalb startet der ...