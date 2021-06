Saalfelden jazzt die Krise weg - Festival dehnt Programm auf eine Woche aus

650.000 Euro Budget. 60 Konzerte. Vierzig davon gratis. Neue Spielorte. Und: Das Jazzfestival Saalfelden dauert erstmals eine ganze Woche.

Der Kern des Genres Jazz? Eindeutig die freie Improvisation. Die ist nicht nur auf der Bühne nötig. An vier verschiedenen Konzepten wurde für die 41. Neuauflage gearbeitet. Bedingt durch Corona und wechselnde Bestimmungen. Jetzt sind die wesentlichen Eckpfeiler eingeschlagen. Und zwar, was die Spielorte anlangt. Was die Finanzierung und die Abläufe angeht. Im Wesentlichen ist auch das enorm umfangreiche Programm fixiert. Dennoch gibt es noch Unwägbarkeiten. Eine der wesentlichsten: Wie viele Besucher werden wirklich dabei sein können? Deshalb startet der Verkauf der Tickets erst im Juli.

Jazz und Saalfelden. Das war oft gleichbedeutend mit Regen zur unpassenden Zeit. Daher wurde das Festival von Ende August um eine Woche "vorverlegt". Es findet von 16. bis 22. August statt.

Erstmals beginnt es schon am Montag, also am 16. August. Zum einen mit dem Quartett des Trompeters Richard Koch abends im Nexus (Lukas Kranzelbinder, Bass; Michael Hornek, Klavier; Lukas König, Schlagzeug). Zum anderen mit einem Konzert nahe der Bergstation der Asitzbahn mit Sain Mus + (Clemens Sainitzer, Cello; Philipp Erasmus, Gitarre; Daniel Romstorfer, Schlagzeug). Nicht nur, weil in der Pandemie "Regionalität" zum Zauberwort wurde, setzen die Organisatoren um den künstlerischen Leiter Mario Steidl stark auf heimische Musiker. Sie machen fünfzig Prozent der Künstler aus. Unter anderem sind Pianist David Helbock und Trompeter Lorenz Raab (im Trio mit dem deutschen Gitarristen Arne Jansen) zu erleben. Mario Rom (Trompete) wird mit Christian Weber (Bass) und Wolfgang Reisinger (Schlagzeug) auftreten. Auch Chuffdrone (Judith Schwarz, Schlagzeug; Robert Schröck, Saxofon; Jul Dillier, Klavier; Judith Ferstl, Bass) sind fix dabei. Sänger Christian Reiner setzt als "Artist in Residence" fünf Projekte um. Der international klangvollste Name auf der Gästeliste des Festivals ist aktuell jener des Saalfelden-Stammgasts Marc Ribot. In den frühen 1980er-Jahren war er als Gitarrist fixer Bestandteil in den Bands von Tom Waits und Elvis Costello. Konzerte im Wald und auf den Bergen, der Hauptbühne im Congress, im Nexus, im Park und, neu, in einer Industriehalle (Gruber-Halle) sind Spielorte. Auch die Druckerei Fuchs gehört wieder dazu.

Flanieren, erleben, ein Fest vor allem auch für die einheimische Bevölkerung veranstalten, das ist die Devise. Steidl: "Kulturelle Teilhabe speziell auch für jene, die in Coronazeiten auch finanziell zu leiden hatten, ist wichtiger denn je." Einer Frau kommt besondere Bedeutung zu: Daniela Neumayer, zuständig für die Festivalproduktion. Ihr optimistischer Zugang: "Bis Mitte August wird alles wieder recht normal werden." Was für ein Schlusswort …Info: www.jazzsaalfelden.com