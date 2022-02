Saalfelden: Trommelwirbel für das Jazzfestival

Veranstalter setzen auf volles Programm mit 60 Konzerten, Schlagzeugerin wird "Artist in Residence".

Mit seiner kleinen, feinen Winter-Ausgabe hatte das Jazzfestival Saalfelden zwei Mal Pech: 2021 fielen die "3 Tage Jazz" der Pandemie zum Opfer, und auch die heurige, für Jänner geplante Ausgabe musste aufgrund der Planungsunsicherheit in der Omikron-Welle letztlich abgesagt werden. Für das große, sommerliche Jazzfestival gibt es hingegen nicht nur einen fixen Termin: Am Donnerstag gaben die Veranstalter auch erste Ausblicke auf das Programm. Mehr als 60 Konzerte "in Stadt, Wald und Flur" seien für die 42. Festivalausgabe (18. bis 21. August) geplant, teilte der Tourismusverband mit.

Neben den Programmpunkten auf der Hauptbühne im Congress oder bei der Reihe "Short Cuts" im Kunsthaus, für die der Vorverkauf am Donnerstag begonnen hat, soll es auch heuer wieder eine große Zahl an Angeboten bei freiem Eintritt geben. Die Gruberhalle, ein ehemaliges Werksgelände, das sich im Vorjahr als neuer Lieblings-Spielort für Musiker und Publikum entpuppt habe, sei in das Ticket für die Hauptbühne integriert, heißt es in der Aussendung. Als "Artist in Residence" bittet Intendant Mario Steidl die Schlagzeugerin und Multikünstlerin Katharina Ernst nach Saalfelden. Zu den Festival-Stars zählen Saxofonist Isaiah Collier, Pianist Jason Moran, der solo und mit dem Trondheim Jazz Orchestra spielt, sowie Trompeter Cuong Vu.

Info:www.jazzsaalfelden.com