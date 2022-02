Sänger Mark Lanegan mit 57 Jahren gestorben: Die Wut im Flüstern des Abgrunds

Mark Lanegan war maßgeblicher Teil des Grunge, großer Songschreiber und führte ein kurzes Leben im Griff von Drogen-Dämonen.

Sollte es so etwas geben wie Helden der zweiten Reihe, so etwas wie eine Bestenlisten derer, die nie in der grellsten Sonne stehe, sollte es so etwas also geben, würden wir dort unter der ersten den Sänger und Songschreiber Mark Lanegan finden. Aber dorthin, in den Schatten aus dem Einfluss und Schönheit, auch im Dunklen und Verzweifelten wuchern, dort blickt man halt nicht schnell hin. Daher war Lanegan stets einer von den Umbemerkten. Das lag auch daran, dass das Sonnenlicht ohnehin nicht der Platz war, an dem Lanegan wohnte. Den er wohnt nicht mehr. Am Dienstagabend wurde bekannt, dass er im Alter von 57 Jahren gestorben ist.

Ein früher Tod, wie man sagt, der wohl auch den Dämonen geschuldet ist, die ihn Jahrzehnre begleiteten, denen er nicht entkam so sehr er es auch versucht haben mag. Stets umgab Lanegan eine Düsternis, aus der seine Stimme drang. Wer sie hörte, sich auf dieses Stimme einließ, war ein Gefangener.

Lanegan war ab 1985 als Sänger der Band Screaming Trees eine wichtige Figur, in den Jahren als in Seattle der Grunge wuchs, bevor diese Musik mit Nirvana über sich hinauswuchs. Die Screaming Trees gehörten zu den bedeutenden Band des Labels SST, das in den späten 1980er Jahren neben dem Label Subpop eine neue Rockwelt entstehen ließ. Während rund um Langegan eine Welt, die er mitgebaut hatte, zum lautesten Schrei der Musikwelt wurde, ging er - aufgewachsen unter desolaten Familienzuständen - unter in Drogen und Rausch.

Seine schonungslose Autobiografie "Sing Backwards and Weep", erschienen vor zwei Jahren. Darin ging es nicht nur um die Drogensucht, die auch mancher Entzug nicht endgültig auslöschen konnte, sondern auch um kriminelle Taten und Obdachlosigkeit. Trotz (oder wegen) allem veröffentlichte er immer wieder neue Alben - insgesamt war es gut ein Dutzend Solowerke, das erste war schon 1990 erschienen. "The Winding Sheet" heißt es und es enstand mit seinen Freunden Kurt Cobain und Krist Novoselic.

Seine Stimme klang schon damals wie ein Hall des Ewigen. Ihre Kraft liegt in der Schönheit, die das Traurige, das Depressive erzählt. Manchmal ist es nur ein Flüstern, eine sanftes Seufzen, das einem da begegnet. oft mehr Gebet als Gesang, und stets mehr Abgrund als Erlösung.

Zu seinen schönsten, kräftigen und doch melancholischen Alben zählen jene drei, die er zwischen 2006 und 2010 zusammen mit Isobel Campell, einer der Sängerinnen der schottischen Band Belle and Sebastian, aufgenommen hat. Er war ab 2001 auch Mitglieder der Queens Of The Stone Age, arbeitete als The Gutter Twins mit Greg Dulli (von Afghan Whigs) zusammen. Andere Partner, mit denen er stets fabelhafte Songs einspielte, waren etwa Masters of Reality, PJ Harvey, The Walksabouts, Nick Cave, Moby oder Marianne Faithfull. Allein an der Unterschiedlichkeit der Stile dieser Künstler lässt sich das breite Spektrum erkennen, durch das Lanegan mühelos spazierte. Er konnte das tun, weil seine Essenz aus Nichts bestand als aus einer erschütternd berührenden Stimme (ob die laut oder leise war, spielte nie eine Rolle) und aus der seltenen Gabe, jedes Lied so klingen zu lassen, als gehöre es zwar ihm, aber sei dennoch für alle gemacht.

Vor zwei Jahre lag Lanegan, der zuletzt in Irland daheim war, wegen einer Covid-Infektion im Koma. Er schien sich davon wieder erholt zu haben und veröffentlichte vor einem Jahr einen zweiten Band seiner Autobiografie über diese Zeit mit Covid - mit dem so selbstironischen, wie leider auch wahren Titel: "Devil In A Coma". Am Dienstag kam die Todesnachricht. Eine Todesursache wurde noch nicht bekannt gegeben.