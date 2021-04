Sängerin Avec: Aus vollem Herzen schreiben

Songgebet. Avec setzt sich hin und schreibt Songs, weil das ihr Beruf ist, aber auch weil sie nicht anders kann. Sie tat es auch in der Nacht, nachdem ihr Onkel gestorben war.

Und dann betet sie doch. Das ist sie nicht gewohnt. "Ich bin nicht so aufgewachsen. Mit einem Glauben oder so etwas", sagt die junge Sängerin. Aber die Ohnmacht und die Verzweiflung gebären auch die Wut. "Diese Wut auf ein höheres Wesen, eine höhere Macht, was immer das sein soll", sagt Avec. Und dann betet man in dieser Nacht nach der Todesnachricht. "Denn es kann doch nicht sein, dass so etwas passiert." Es darf nicht sein, denkt sie. Und das Beten ...