Sängerin Su Rehrl: "Meine Stimme soll strahlen"

Im Salzburger Jazzit fand sie ihre Bestimmung, in Wien ihren Sound: Die Sängerin Su Rehrl positioniert sich zwischen Ö1 und FM4.

Die Patterns aus dem Synthie folgen einer tiefenentspannten Grundstimmung. Darunter verleitet der Beat zum Tanzen. Doch mit der gut gelaunten Klangwelt ist es schnell vorbei. "This is not about followers and rulers / it's about you and me", singt Su Rehrl. Der Song ist ihre Abrechnung mit der schönen, neuen Social-Media-Welt.

"Ich habe massive Probleme mit Instagram", sagt die Sängerin."Mich widert es an, mich exponieren zu müssen. Und viele Posts sind einfach scheinheilig."

Su Rehrl und ...