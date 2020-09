Saisoneröffnung in Klagenfurt: Der Teufelsritt mit "Elektra" glückt

Schon unter normalen Bedingungen wäre für ein Haus in der Größenordnung des Stadttheaters Klagenfurt eine Produktion von Richard Strauss' "Elektra" eine gigantische Herausforderung. In Zeiten der Corona-Pandemie muss ein solches Unterfangen wohl als Teufelsritt eingestuft und sein Gelingen als Husarenstück bezeichnet werden.

Die Saisoneröffnungspremiere am Donnerstag, covid-bedingt vor nur 370 Gästen, war so gesehen mehr als nur ein herausragender Erfolg. Ihn darf noch der nun in Bern tätige Intendant Florian Scholz für sich buchen, der diese Spielzeit vorausgeplant hat. Er sollte aber auch Messlatte für seinen Nachfolger Aron Stiehl sein, der sich zum Auftakt seiner Amtszeit nicht nur als COVID-Moderator, sondern auch als Sympathieträger präsentierte.

Staunenswerte sprachliche Präsenz

Der Kniff, das Orchester auf die Bühne zu setzen, hatte ...