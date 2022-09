Salzburger Bahnhofsfestival Take the A-Train: Der Sound der Stadt spielt immer mit

Das Festival Take the A-Train bringt wieder vier Tage lang Musik ins Salzburger Bahnhofsviertel - schöne Klangzufälle inklusive.

Eilig hat es Manu Delago nicht. Zu den Vorteilen des Alleinreisens gehört es, dass man die Umgebung in seinem eigenen Rhythmus und Tempo erkunden kann. Und dafür nimmt sich der Groove-Meister aus Tirol auch Zeit. Beinahe meditativ kann das Instrument klingen, das er auf seinen Exkursionen immer dabei hat: Das Hang hat die Form einer Blechschale, virtuose Hände können ihm eine Mischung aus unaufdringlichem Beat und dezenter Melodik entlocken. Nach und nach kommen bei seinem Konzert zur Eröffnung des Salzburger Festivals Take the A-Train am Donnerstag immer mehr Sounds ins Spiel, Delagos Klangreise nimmt Fahrt auf.

Auch der Klang der Umgebung wird eingebaut

"Environ Me" heißt sein aktuelles Soloprojekt, dessen Grundidee es ist, "auch den Klang der Umgebung in meine Stücke einzubauen", sagt Manu Delago am Donnerstag im Haus Elisabeth der Salzburger Caritas. Elementare Klänge von Feuer, Wasser oder Luft habe er ebenso verwendet wie die Geräusche von Autos oder Strommasten, die auch auf hinter seinen vielen Instrumenten aufgebauten Videowänden zu sehen sind. Dass nach einer Konzertviertelstunde sich auch die Glocken der Stadtpfarrkirche St. Elisabeth nahtlos in den Groove einklinken, den Delago erspielt, ist ein mehr als schöner Zufall.

Die Idee, dass Musik und Umgebung zusammenwirken, passt aber auch zur Philosophie des Festivals, das Andreas Neumayer, der Leiter des Jazzit Musikclubs, und Markus Rauchmann zum achten Mal durchführen. Das Caritas-Haus und der Bahnhofsvorplatz, eine Fahrradwerkstätte und Hotels des Bahnhofsviertels, der Jazzclub und eine Tanzschule dienen bis Sonntag als Spielorte. Und im Fahrplan des Bahnhofsfestivals spielt nicht allein das Stadtviertel, sondern auch die Natur eine dramaturgische Rolle. "Vor ein paar Jahren habe ich bei Take the A-Train schon einmal ein Sonnenaufgangskonzert gespielt", sagt Manu Delago und erinnert sich anerkennend an die Frühaufsteher, die damals bereits um sechs Uhr in der Panoramabar der Tanzschule Seifert warteten.

Von Dub-Rhythmen, Loops bis zu Saxofon-Klängen ist alles dabei

Um die Salzburger Musikerin Pilmaiquén zu hören, muss sich in der diesjährigen A-Train-Ausgabe wohl niemand einen Wecker stellen: Ein Sonnenuntergangskonzert spielt sie am ersten Festivalabend im Arte Hotel. Auf die Sonne als Duopartner ist zwar am verregneten Donnerstagabend kaum Verlass, trotzdem ergänzen oder kontrastieren sich auch beim Soloauftritt von Pilmaiquén die Musik und der Blick durch das Panoramafenster in der Bar im 14. Stock immer wieder verblüffend: Wenn die Salzburgerin etwa über Dub-Rhythmen und vielschichtige Loops aus ihrem Laptop improvisiert, wirken auch die Autoschlangen, die sich hinter der Glasscheibe durch die Saint-Julien-Straße heimstauen, plötzlich irgendwie entschleunigt.

Später am Abend, im Jazzit-Musikclub, gibt es kein Tempolimit. Bei der Route, auf der Saxofonist Manfred Wambacher und die Musikerinnen und Musiker seiner elfköpfigen Band Simsalabim unterwegs sind, ist Rasanz auch angebracht: Zwischen Jazz und Artrock, Tango und Balkangrooves bewegt sich die Großformation, der lauter Könner der heimischen Szene angehören, rasant und virtuos - und ohne auf Gleise zu geraten, die zurück zu überholten Jazzrock-Konzepten führen könnten. Die Präsentation des gleichnamigen Albums "Simsalabim" wurde nachts im vollbesetzten Jazzclub zum Heimspiel.

Für Frühaufsteher: Auch Sonnenaufgangskonzerte stehen auf dem Programm

Ums Frühaufstehen kommen Festivalbesucher, die im Fahrplan nichts verpassen wollen, indes auch heuer nicht herum: Beim Sonnenaufgangskonzert am Sonntag um 6.30 Uhr spielt Pianist Vadim Neselovskyi seine "Odessa Suite". Auf dem gleichnamigen Album hat er den Sound seiner ukrainischen Geburtsstadt eingefangen. Und gleich die erste Komposition führt auch bei Vadim Neselovskyi in ein Bahnhofsviertel: zur "Odessa Railway Station".



Festival:Take The A-Train, Salzburg, Bahnhofsviertel, bis 18. 9., Programm: www.bahnhoffestival.at