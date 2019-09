Salzburger Duo Oehl: Intensive Popsongs und ein Fan namens Grönemeyer

Das Duo Oehl macht Pop mit unverwechselbarem Duft, hat Salzburger Wurzeln - und einen prominenten Bewunderer. Derzeit ist die Band mit Herbert Grönemeyer auf Stadiontour. Am Samstag ist es beim Salzburger Festival Take the A-Train in intimerem Rahmen zu hören.

SN/ink music/alexander gotter Erst mit Grönemeyer im Stadion, dann beim Festival Take the A-Train: Hjörtur Hjörleifsson und Ariel Oehl.