Salzburger Festival "Aspekte": Der Weg aus der Isolation führt ins Netz

Das Musikfestival "Aspekte" startet: Mit Onlineformaten und einer verblüffend aktuell klingenden Vision eines Nobelpreisträgers.

Ihr Leben klingt wie eine endlose Quarantäne: Die Individuen, die Samuel Beckett in seiner Kurzgeschichte "The Lost Ones" beschrieben hat, sind gefangen in einem geschlossenen Raum, vielleicht auch gefangen in sich selbst. Alle Versuche, einen Weg nach draußen oder auch nur zu einem Gegenüber zu finden, scheinen zu Zermürbung zu führen.

Dass man sich bei dieser Schilderung heute fast zwangsläufig an die Nebenwirkungen der Coronapandemie erinnert fühlen muss, konnte der existenzialistische Schriftsteller ja nicht vorausahnen. Er veröffentlichte seinen ...