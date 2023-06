Salzburger Festival "Fat Future": In welcher Richtung liegt die Zukunft?

Das Festival "Fat Future" verspricht unendliche Sound-Weiten. Und eine Mars-Mission.

Ein bisschen futuristisch sieht auch die Klaviatur aus, die der Pianist Georg Vogel konstruiert hat. Die weißen Tasten erinnern zwar an ein traditionelles Klavier, die schwarzen sind hingegen mehrfach unterteilt: Mit seinem Claviton kann der Salzburger Musiker auch Expeditionen in weiter entfernte Klangwelten unternehmen. Georg Vogel ist Spezialist für reintönige Stimmungen und mikrotonale Improvisationen. Und er ist am Wochenende einer der achtzehn Gäste bei einem "Festival der Zukunftsmusik", das Gudrun Plaichinger und Tobias Ott im Salzburger Jazzit veranstalten.

...