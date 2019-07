Dirigent Václav Luks und sein Prager Collegium 1704 ermöglichten bei der Ouverture Spirituelle eine Begegnung mit der Missa Omnium Sanctorum von Jan Dismas Zelenka.

Was soll man da noch sagen: "Nach dem Regen, / Blüht der Segen, / Alles Wetter geht vorbei" heißt es in einem Arientext der Kantate "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen", 1714 in Weimar entstanden. Und tatsächlich weinte der Himmel keine Tränen mehr, als am Sonntag ...