Salzburger Geigerin gewinnt Preis bei Joachim-Bewerb

Chiara Sannicandro überzeugte zunächst die Jury des renommierten Joseph-Joachim-Violinwettbewerb in Hannover und stieß ins Finale vor. Dort errang die 23-Jährige am Donnerstag den Publikumspreis.

Chiara Sannicandro aus Salzburg hat sich beim renommierten deutschen Joseph-Joachim-Violinwettbewerb gegen knapp 160 Mitbewerber durchgesetzt und ist bis ins Finale vorgestoßen. Dort wurde die Geigerin am Donnerstagabend mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Nach ihrem Sieg beim Brahms-Wettbewerb in Pörtschach im Vorjahr ist die Finalteilnahme in Hannover ein weiteres internationales Ausrufezeichen. In der Finalrunde präsentierte sich Chiara Sannicandro mit einem Solostück von Manfred Trojahn und Schumanns Violinkonzert, einem Herzensstück der 23-Jährigen. Mit dem Publikumspreis verbunden sind Auftritte bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern und in der Kammerakademie Potsdam. In Salzburg ist die bemerkenswerte junge Künstlerin am 14. November mit dem Orchester der Kulturvereinigung zu erleben.