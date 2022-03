Salzburger Jazzmusiker spielen zugunsten der Ukraine

Die Band Libertango initiiert ein Benefizkonzert im Jazzit, das auch zwei aus Kiew geflüchteten Musikerinnen ein Podium bietet.

Der "Special Guest" habe spontan zu mitteleuropäischer Nachtzeit per E-Mail zugesagt, erzählt Jazzit-Chef Andreas Neumayer. Es handelt sich um Benjamin Schmid, der sich gerade als Solist des Korngold-Violinkonzert im südkoreanischen Seoul befindet. Am kommenden Donnerstag wird der multistilistische Geiger seine jazzige Seite in seiner Heimatstadt in den Dienst der guten Sache stellen: Salzburger Künstler aus dem Bereich der improvisierten Musik gestalten ein Benefiz-Konzert für die Ukraine.

Initiiert hat die Veranstaltung die Weltmusik-Formation Libertango, die eine Reihe namhafter Kollegen ...