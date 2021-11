Salzburger Kulturvereinigung: 2G lichtet manche Reihe, Bruckner erleuchtet Salzburg

Ein Trompeter mit Oboen-Klängen und eine leichtfüßige Achte von Anton Bruckner: Das Gastspiel der NDR Radiophilharmonie unter Chefdirigent Andrew Manze im Großen Festspielhaus bot so manche Überraschung.

g Die Reihen in der linken Flanke des Parterre sind gelichtet, doch der befürchtete Einbruch bei den Besucherzahlen bleibt in Salzburg vorerst aus. So lautet das Fazit des ersten klassischen Konzertabends im Großen Festspielhaus seit Einführung der 2G-Regel.

Genesen oder geimpft: Das ist seit Montag Voraussetzung für den Besuch von Theatern, Konzert- und Opernhäusern in Österreich. Dennoch seien 60 Prozent der Plätze beim Konzert der Salzburger Kulturvereinigung am Mittwoch besetzt gewesen, berichtet der künstlerische Leiter Thomas Heißbauer: "Obwohl ...