Salzburger Kulturvereinigung buhlt um junges Publikum

Maschek, Minichmayr, Hochmair: Der Salzburger Konzertveranstalter erweitert sein Programm um offene Formate mit Satire- und Bühnenstars.

Das Satire-Duo Maschek vertont Schnitzler -Novelle live in Salzburg.

Ganz in Trakl-Blau: Präsident Hans Schinwald, die kaufmännische Leiterin Josefa Hüttenbrenner und der künstlerischer Leiter Thomas Heißbauer mit den neuen Saisonbroschüren

Ihre Nach-Synchronisationen bewegter Bilder des politischen Geschehens im ORF genießen Kultstatus, am 13. Oktober sind Maschek im Großen Festspielhaus zu erleben. Gemeinsam mit der Musicbanda Franui wagt sich das Satire-Duo an Arthur Schnitzlers "Fräulein Else" und vertont eine Stummfilm-Adaption live.

Das musikkabarettistische Gipeltreffen ist eines von mehreren offenen Formaten, mit denen die Salzburger Kulturvereinigung neues Publikum ansprechen will. Birgit Minichmayr trifft auf den Countertenor Alois Mühlbacher, Philipp Hochmair koppelt Stifter mit Bruckner, Wolfgang Böck stimmt mit dem Jazz-Trio ...