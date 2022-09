Salzburger Kulturvereinigung: Der Krieg prägt einen Konzertabend

Die 50. Salzburger Kulturtage starteten mit einem der gewaltigsten Orchesterwerke des 20. Jahrhunderts: Dmitri Schostakowitschs "Leningrader" Symphonie. Die Filharmonie Brno gastiert drei Abende lang mit diesem Werk im Großen Festspielhaus.

Der Festspielsommer war dicht, lang und heiß. Vier Wochen Zeit zum Durchlüften taten nicht nur den Freunden groß besetzter symphonischer Musik gut, sondern auch dem Großen Festspielhaus. Dennoch fühlte sich der erste Konzertabend des Energiekrisenherbst seltsam kühl an. Am Programm lag das nicht, die Salzburger Kulturvereinigung tischte am Mittwoch zum Auftakt der 50. Kulturtage schwere Kost auf: Mit der Symphonie Nr. 7 von Dmitri Schostakowitsch stand eines der gewaltigsten Orchesterwerke des 20. Jahrhunderts auf dem Programm.

Die "Leningrader", ...