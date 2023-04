Salzburger Kulturvereinigung: Edel-Joker Matthias Schorn bringt Mozart und Landler zum Singen

Matthias Schorn erwies sich in den Konzerten des Mozarteumorchesters im Großen Festspielhaus als Luxuseinspringer.

Edler Landler: Matthias Schorn mit drei Blasmusikern des Mozarteumorchesters in der Zugabe

Wenn rund 2000 Besucher den Atem anhalten, die letzten Huster verstummen und nur das zart flüsternde Pianissimo einer Mozart-Melodie den Riesenraum durchdringt: magisch. Matthias Schorn gelang es, die Konzertbesucher im Großen Festspielhaus in seinen Bann zu ziehen, weil er Mozarts Klarinettenkonzert in seiner Natürlichkeit beließ. Keine Ornamente, keine Experimente, nur die Gesanglichkeit seines Instruments genügten dem gebürtigen Tennengauer am Donnerstag zu einer bewegenden Interpretation.

Schorn ist, was man im Fußball einen Edel-Joker nennt. Weil Jörg Widmann für die ...