Salzburger Musiker Christoh: Single im Sound des Miteinanders

Mit dir? Oder ohne dich? Die Band U2 lässt diese elementare Frage bis heute erfolgreich unbeantwortet: "I can't live with or without you", klagt Bono Vox in einem der größten Hits des irischen Rock-Quartetts.

Der Salzburger Songschreiber und Produzent Christoh geht die Entscheidung zwischen Alleinbleiben und Zusammenfinden ohne solch Zögerlichkeiten an: "Just let me into your life" singt er mit der ihm eigenen, eindrücklichen Ohrwurm-Stimme. Und "With U" heißt die Single, die er am 23. September veröffentlicht.

...