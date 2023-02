Salzburger Musiker Georg Vogel präsentiert neues Album: Zwischentöne machen die Musik

Er baut seine eigenen Instrumente, um neue Klangräume zu öffnen: Auch im Jazzit spielt der Salzburger Musiker Georg Vogel mit Mikrotönen.

Einseitig? Das wäre wahrscheinlich das verkehrte Wort, um Georg Vogels Klangvorstellungen zu beschreiben. Damit er möglichst viele, möglichst feine Abstufungen in seine Musik bringen kann, konstruiert der Salzburger Pianist sogar seine eigenen Instrumente - mit Tastaturen, auf denen statt der herkömmlichen zwölf Töne pro Oktave bis zu 31 Mikrotönen Platz haben. Seine Ausflüge in ungewöhnliche Klangräume unternimmt er zudem in unterschiedlichsten Besetzungen: Solo am Konzertflügel, im Duo mit dem Salzburger Schriftsteller Bodo Hell oder im Trio mit seiner 31-Ton-Band Dsilton.

...