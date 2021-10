Salzburger Opernstar Rafael Fingerlos: "Mozart ist für meine Stimme ideal"

Rafael Fingerlos hat erstmals Mozart-Arien aufgenommen. Auf dem neuen Album des Baritons befindet sich eine hochvirtuose Entdeckung.

Kaum ein Sänger hat die Kultur-Lockdowns so produktiv genutzt wie Rafael Fingerlos. Am 29. Oktober erscheint das dritte Album des gebürtigen Lungauers seit Beginn der Coronapandemie: "Mozart made in Salzburg" vereint Opern- und Konzertarien, Bekanntes und Rares. Im Februar gibt der 34-jährige Bariton sein Debüt bei der Mozartwoche und führt in einer internationalen TV-Produktion durch Salzburg. Szenische Neuproduktionen führen Rafael Fingerlos 2022 nach Antwerpen und Malmö.

Nach vier Lieder-Alben widmen Sie sich nun Mozart-Arien. Was bewog Sie zu ...