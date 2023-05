Salzburger Pfingstfestspiele: Orfeo kehrte nach 400 Jahren in den Carabinierisaal zurück

Anlässlich der Aufführung der Monteverdi-Oper am Pfingstsonntag statteten Musiker, Marionettenspieler und Sänger dem Carabinierisaal einen Besuch ab. Dort wurde "L'Orfeo" als erste Oper außerhalb Italiens aufgeführt.

Gianluca Capuano wird den „Orfeo“ am Pfingstsonntag dirigieren

Orfeo besingt seine geliebte Euridice in der Arie "Rosa del Ciel", und eine Zeitreise ins 17. Jahrhundert nimmt ihren Anfang. Am 10. Februar 1614 wurde Claudio Monteverdis "Orfeo" - das Ursprungswerk der Operngeschichte - erstmals außerhalb Italiens aufgeführt, und zwar in Salzburg. Der musik- und theaterbegeisterte Fürsterzbischof Marcus Sitticus ließ die Oper im Carabinierisaal der Residenz aufführen, und Monteverdi selbst entsandte Musiker und Bühnenpraktiker aus Mantua. Als Berater diente Francesco Rasi, Sänger der "Orfeo"-Uraufführung von 1607, der nach einem Mord ...