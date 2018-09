Salzburger Rapper legen fette Linien auf

Hanuschplatzflow gelten als wichtigster Hip-Hop-Export Österreichs. Den Kunstanspruch verbirgt das Salzburger Kollektiv bravourös.

Überlebende des goldenen Techno-Zeitalters in den 1990ern können sich noch an ihn erinnern: den Typ, der bei der After Hour in den Morgenstunden nach der durchwachten Nacht nur mehr in der Ecke sitzt und wirres Zeug brabbelt. Die Hip-Hop-Gattung des CloudRap hat diese Nicht-Artikulation zur Kunstform erhoben. Und die wichtigsten Akzente kommen aus Salzburg. Hanuschplatzflow nennt sich ein Kollektiv junger Rapper, die seit 2011 die Entwicklung des deutschsprachigen Sprechgesangs entscheidend beeinflussen.