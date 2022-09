Salzburger "Take the A-Train"-Festival groovt wieder im Freien

Von 15. bis 18. September wird im Salzburger Bahnhofsviertel wieder musikalische Vielfalt zelebriert.

"Tschuk, tschuk, tschuk, die Eisenbahn", heißt es in einem beliebten Kinderlied, "wer will mit, wer hängt sich an?" Der Festivalzug lädt beim Salzburger "Take the A-Train"-Festival heuer leider nicht zu einer Ausfahrt, dafür wird der Hauptbahnhof selbst wieder zur Open-Air-Destination. "Wir spielen wieder im Freien", sagt Markus Rauchmann, einer der Initiatoren.

Nach zwei Jahrgängen mit Einschränkungen wird von 15. bis 18. September wieder eine Bühne am Bahnhofsvorplatz errichtet, auf der etwa die jazz-punkige Zirkusband auftritt. Auch die gefeierte ...