Scala-Eröffnung mit "Boris Godunow": Auch schlimme Zaren kommen an ein Ende

"Boris Godunow": Eine Russenoper zur glanzvollen, aber umstrittenen Saisoneröffnung an der Mailänder Scala.

Sie waren früh auf, die Klimaaktivisten, die am Mittwoch schon vor acht Uhr Farbe auf das Gebäude der altehrwürdigen Mailänder Scala schütteten. Das beabsichtigte Aufsehen sollte natürlich bis zu den Ehrengästen der Saisoneröffnung des Opernhauses vordringen, zu denen Staatspräsident Sergio Mattarella, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und die neue Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zählten. Die Sicherheitsmaßnahmen rund um die Gala-Premiere von Mussorgskis "Boris Godunow" wurden weiter verstärkt, auch Gewerkschaften und Ukrainer nahmen an Protestkundgebungen teil. Immerhin hatte der ukrainische Konsul in ...