Scharfe Kritik an Rammstein: "Holocaust als Marketing-Gag instrumentalisiert"

Das umstrittene Video der deutschen Band Rammstein mit Anspielungen auf Konzentrationslager stößt weiter auf scharfe Kritik.

Damit habe die Band eine Grenze überschritten, sagte Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, der "Passauer Neuen Presse" (Freitag). "Wer den Holocaust und die Millionen Ermordeten als Marketing-Gag instrumentalisiert, der geht zu weit, egal in welchem Rahmen", sagte Knobloch, die frühere Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland. Rammstein verharmlose mit dem Video eindeutig die Schrecken des Holocaust. "So eine Trivialisierung schadet am Ende unserer Erinnerungskultur und befördert dann Vorurteile und eine Normalisierung von Antisemitismus."

Auf dem Trailer zur neuen Rammstein-Single sind vier Band-Mitglieder zu sehen, deren Kleidung an die von KZ-Gefangenen erinnert. Sie stehen dabei am Galgen. Auf dem Revers eines Musikers ist ein gelber Stern zu sehen, ähnlich dem, den Juden unter dem NS-Regime tragen mussten. Am Ende des 35 Sekunden langen Videos ist das Wort "Deutschland" in frakturähnlicher Schrift zu sehen, in lateinischen Buchstaben steht darunter das Datum 28.3.2019. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Quelle: Dpa