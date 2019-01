Schnee fällt bedrohlich lautlos

Das Winter Wonderland als existenzielle Bedrohung: Der Komponist Beat Furrer hat dieses Horror-Szenario in eine große Oper verwandelt.

Wenn es schneit und schneit und kein Ende des Schneefalls abzusehen ist, gerät der Mensch an die Grenzen seiner Möglichkeiten. Es ist das große Thema dieser Tage in Salzburg und anderen alpinen Regionen. Im fernen Berlin, wo kein einziges Fleckchen Schnee die Gehwege versperrt, ist dieses Szenario auf der Opernbühne zu erleben. Fünf Menschen sind im Schneechaos eingeschlossen, ein beklemmendes Kammerspiel nimmt seinen Lauf. Komponist Beat Furrer hat ein Libretto des großen russischen Literaten Wladimir Sorokin seinem Leib-Librettisten Händl Klaus anvertraut, das Ergebnis wurde am Sonntagabend in der Staatsoper Unter den Linden uraufgeführt und zu Recht bejubelt.