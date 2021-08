Schubertiade: Musik erlöst Schwarzenberg

Die Pandemie erzwang in einem der weitum besten Kammermusiksäle zwei Jahre lang Stille. Seit dem Wochenende wird bei der Schubertiade in Vorarlberg wieder musiziert.

Es erschien wie ein normaler Festivalbeginn, als am Wochenende in Schwarzenberg im Bregenzerwald wie seit zwei Jahrzehnten musiziert worden ist. Zur Eröffnung spielten Kammermusiker um die Klarinettistin Sabine Meyer Beethovens Es-Dur-Septett; Elisabeth Leonskaja gab eine Matinee mit Klavierwerken Franz Schuberts; der Tenor Christoph Prégardien ließ sich für Lieder nicht nur von Michael Gees am Klavier, sondern sogar von Olivier Darbellay am Horn begleiten. Bis nächsten Sonntag bietet Gerd Nachbauer, der die Schubertiade in Vorarlberg vor 45 Jahren gegründet hat und ...