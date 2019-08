"Schweißtreibende Probewochen" für "Cats" im Ronacher

Die Proben für die am 20. September anlaufende Produktion des Kultmusicals "Cats" im Wiener Ronacher laufen auf Hochtouren. Am Freitag erhielten Medienvertreter einen kurzen Einblick in die Proben. "Wir haben schweißtreibende Probewochen hinter uns. [...] Den Künstlerinnen und Künstlern wird alles abverlangt", sagte VBW-Musicalintendant Christian Struppeck.

SN/APA/HANS PUNZ Ensemblemitglieder proben für die Premiere