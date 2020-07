Der US-Gitarrist und der Saxofonisten sind alte Weggefährten: Nun haben beide neue Alben beim Feinschmecker-Label ECM veröffentlicht.

Bei den Grammys tauchen seine Alben mit schöner Regelmäßigkeit auf. Dabei nähmen Jazzmusiker strahlende Auszeichnungen selbst oft gar nicht so ernst, wie es ihre Umwelt tue, verriet US-Gitarrist John Scofield einmal im SN-Interview. Weil sich Musik in Wahrheit nie in ...