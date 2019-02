Semperoper mit drei Uraufführungen: Rollendebüt für Netrebko

Die Semperoper Dresden will ihrem früheren Ruf als Wiege neuer Stücke wieder gerecht werden. Für die kommende Spielzeit kündigten Intendant Peter Theiler und Ballettchef Aaron Watkin am Mittwoch drei Uraufführungen sowie ein Rollendebüt der Sopranistin Anna Netrebko an.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Die Netrebko singt in Dresden