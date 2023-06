"Sibyl" von William Kentridge bei den Wiener Festwochen: Das Leben ist ein Palimpsest

Jubel für die letzte Premiere bei den Wiener Festwochen: William Kentridge zeigt die postpandemische Welt in starken Bildern.

In der postpandemischen Zeit fallen die "Posts" zusammen: Postkolonialismus, Postmoderne, Postdramatik. Gibt es Namen für neue theatrale Formate? Überhaupt: Wie sieht die Welt in der Zukunft aus, in zersplitterten Gesellschaften, in welchen das Leben des Einzelnen - trotz allem - singulär betrachtet werden muss?

Der südafrikanische Künstler William Kentridge wählt dafür das Bild eines Buchs: lose, nicht zusammenhängende Blätter und Informationen stehen als Antwort für die brennenden Fragen der Gegenwart. "Sibyl" heißt der zweiteilige Musiktheaterabend, der als letzte ...