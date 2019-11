Sinatra-Musical feiert Weltpremiere in Berlin

In Berlin wird am 8. Jänner 2020 erstmals das Musical "That's Life - Das Sinatra-Musical" gezeigt. Im Theater am Potsdamer Platz sollen dann Sänger, Schauspieler, Tänzer und Musiker die Geschichte der amerikanischen Swing-Legende Frank Sinatra (1915-1998, "New York, New York") auf die Bühne bringen.

SN/APA (Archiv/AFP)/PAUL J. RICHARD Premiere von "That's Life - Das Sinatra-Musical" am 8. Jänner 2020