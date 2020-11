Smashing Pumpkins schlagen neue Töne an

Die Überlebenden der Gitarrenrock-Ära widmen sich auf dem neuen Opus "Cyr" dem Synthie-Pop. Düstere Poesie und Melancholie bleiben.

"The colour of love is grey", singt Billy Corgan. Der Songzeile zum Trotz leuchtet der Opener des neuen Opus der Smashing Pumpkins in schillerndsten Klangfarben. Strahlende Sounds aus Retro-Synthesizern ergänzen die Gitarrentexturen, die tanzbare Geradlinigkeit erinnert an den Post-Punk der frühen U2 oder Joy Division. Fans der ersten Stunde dürften sich verdutzt die Augen reiben.

Die Metamorphose bildet ein wichtiges Element der Popgeschichte. Eine besonders drastische Wandlung vollzogen Depeche Mode, die Synthie-Pop-Heroen erfanden sich in den 1990er-Jahren als ...