Snoop Doggs Leibtrompeter Josef Leimberg blickt in kosmische Sphären

Josef Leimberg wandelt auf den Spuren von Sun Ra, Miles Davis und dem Westküsten-Rap der alten Schule. Am Donnerstag ist der Musiker und Produzent im Salzburger Jazzit zu erleben.

Markante Bläserlinien vermengen sich mit chorischen Sirenengesängen zur hypnotischen Ouvertüre. Darauf folgt ein metrisch vertrackter Drum 'n' Bass mit souligem Einschlag, über dem es sich das Saxofon improvisatorisch gemütlich macht, aber auch Hip-Hop, dessen entspannt hinkende Beats die Basis für Sprachgewalt legen. Die Beschwörung des Kosmischen erinnert entfernt an Sun Ra. In den Sphären dieser Gestirne sind ausnahmslos gute Geister am Werk.