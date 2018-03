Snow Jazz Gastein: Auch Schifahrer haben den Blues

In Hotels, auf Hütten und im Sägewerk kehren beim Festival "Snow Jazz Gastein" regelmäßig Klänge ein, die man in einem Schigebiet sonst nicht alle Tage hört . Zur Eröffnung holte Veranstalter Sepp Grabmaier heuer wieder einen verlässlichen Einheizer.

Blues, Funk und Soul: Mit dieser Mischung kann nichts schiefgehen, wenn es darum geht, ein Festival hitzig zu eröffnen. Und wenn das Festival mitten im Schigebiet stattfindet, sin auch Kontraste garantiert. Zum 17. Mal findet im Gasteinertal das Festival "Snow Jazz Gastein" statt. Mit Livekonzerten in den Hotels, auf den Hütten, und im zentralen Club, dem Bad Hofgasteiner "Sägewerk" bringt Veranstalter Sepp Grabmaier zum 17. Mal ungewöhnliche Klangfarben ins Tourismusgebiet. Zum Auftakt kam am Freitagabend ein Gastein-Routinier: Hammondorgel-Virtuose Raphael Wressnig spielte mit seiner Soul Gift Band und Sängerin Giselle Jackson im Sägewerk.

Leidenschaft, Schmerz und Schönheit: So definiert der Grazer Sänger und Gitarrist Ripoff Raskolnikov die Musik, die sein Leben prägt. Den Blues, so lautet seine Botschaft, kann man überall haben - auch auf 2050 Metern Seehöhe, im Bergrestaurant "Kleine Scharte", wo Raskolnikoff mit seiner Band am Samstag gastierte. Drunten im Tal standen die Zeichen dann auf Crossover: Das Trio von Peter Rom, Andy Schaerer und Martin Eberle steht mit ungewöhnlicher Besetzung (Gitarre, Stimme, Trompete) für musikalischen Wagemut abseits der gut planierten Pisten. Snow Jazz Gastein dauert bis kommenden Sonntag (18. 3.)

Internet: www.jazz-im-saegewerk.org

