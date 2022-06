Sommernachtsgala in Grafenegg: Das Schloss am Wolkenturm

Die Sommernachtsgala eröffnete als bunter Abend die Sommersaison in Grafenegg.

Wie sagte schon Max Reinhardt? Nördlich von Verona solle man keine Freiluftfestspiele machen - und begründete am Domplatz die Salzburger Festspiele. "Jedermann"-Besucher wissen das, man hat entweder Wetterglück - oder eben nicht. Denselben gelassenen Optimismus pflegt man auch in Grafenegg, wo seit 2007 Rudolf Buchbinder als Intendant in der Wolkenturm-Arena ein herausragendes Musikfestival unter freiem Himmel betreibt. "Klang trifft Kulisse" steht nicht umsonst im Untertitel der exquisiten Reihe, die am Donnerstag mit der traditionellen Sommernachtsgala eröffnet wurde. Nach der Coronapause ...