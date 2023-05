Song Contest: Ein "Tattoo", ein Sieg und eine Krönung in Liverpool

Nur Johnny Logan konnte den Eurovision Song Contest bisher zwei Mal gewinnen. Jetzt hat es die Schwedin Loreen ihm gleichgetan.

Nach intensiven Probenwochen in Liverpool schreibt diese Siegerin ESC-Geschichte: Die Schwedin Loreen ist die erste Frau, die zwei Mal den Eurovision Song Contest gewonnen hat - und ihr Heimatland Schweden liegt nun gemeinsam mit Irland in der ewigen Bestenliste mit sieben Siegen auf Rang eins. Loreens Dancepop-Song "Tattoo" konnte am Samstagabend besonders die internationalen Juries überzeugen, die für 50 Prozent des Ergebnisses verantwortlich sind. Bei ihnen lag sie mit weitem Abstand auch dank einer Bühnenshow auf Weltniveau weit vorne und ...