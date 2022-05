Song Contest: Wetten auf den Sieg im Krieg

Der Song Contest möchte so gern - es geht ja nur um Love & Peace und Musik - eine neutrale Party sein. Das geht sich aber nie aus.

Bono war da. Der Sänger von U2, immer im Einsatz für eine bessere, gerechtere Welt, trat mit Gitarrist The Edge am Wochenende in der U-Bahn von Kiew auf. Aus dem Untergrund geht es - allerdings nicht in Kiew, sondern in Turin - in dieser Woche mit der Popmusik wieder ins jährlich grelle Rampenlicht des Eurovision Song Contest. Bono wird nicht antreten. Aber wohin sein Auftritt in der U-Bahn das Interesse lenkte, dorthin fällt auch das Interesse beim Song Contest: auf ...