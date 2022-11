Songs legen die Seele frei

Sängerin und Songschreiberin Lylit präsentiert in Seekirchen neue Musik.

Seit einigen Wochen ist ihre Musik in den heimischen Kinos zu hören: Eva Klampfer hat den Soundtrack zum Film "Eismayer" geschrieben, in dem ein gefürchteter Bundesheer-Schleifer die Liebe zu einem Rekruten entdeckt. Für die Leinwand zu komponieren sei "eine sehr schöne Arbeit" gewesen, erzählt die Salzburger Sängerin und Songschreiberin. Regisseur David Wagner habe sie kontaktiert, "weil es in meinem letzten Album auch stark um dieses Gefühl der inneren Zerrissenheit ging, das er im Film transportieren wollte." Bei der Biennale von Venedig erhielt "Eismayer" im September einen großen Preis. Eva Klampfer feilte unterdessen bereits an den Songs für das nächste Album unter ihrem Bühnennamen Lylit. Um ein Erforschen der Seele gehe es auch diesmal, erzählt sie: Beim Schreiben habe sie mit dem Berliner Künstler-Coach Ivan Nekrasov zusammengearbeitet. "Es ging um den Prozess, wie man in der Kunst seine Schutzmechanismen durchbrechen und zum Kern vordringen kann." Schnörkellos, reduziert und sehr persönlich seien die Songs daher geworden, die sie 2023 veröffentlichen will. Einen Vorgeschmack gibt Lylit schon am Wochenende: Im Emailwerk tritt sie solo am Klavier auf, begleitet nur von Anja Om und Ricarda Oberneder (Gesang).

Konzert:Lylit, Seekirchen, Emailwerk, 19. 11., 20 Uhr.