Sonne, Mond & Glühwürmchen: Freiluft-Kultur ist für alle da

Unter freiem Himmel verflüchtigen sich Gegensätze. Was verbindet Rockfans und Klassikhörer im Sommer?

Über unsere musikalischen Vorlieben hat der deutsche Musikphilosoph Theodor Wiesengrund Adorno stets mit strengem Intellektuellenblick gewacht. In seiner berühmten Abhandlung über die "Typen musikalischen Verhaltens" unterschied er strikt zwischen "angemessenem" und "unangemessenem" Hören, Lob hatte er für "Experten" und "gute Zuhörer" von komplex komponierter E-Musik, während er Jazzfans belächelte und die "Unterhaltungshörer" für ihre Lust an der leichten Muse tadelte. Der Soziologe Pierre Bourdieu wiederum nahm den Kunstgeschmack in seinem Hauptwerk "Die feinen Unterschiede" als Ausgangspunkt für seine Analyse über ...