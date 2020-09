Sorgen, Zuversicht und eine Hitliste in der Opernwelt

Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler spricht über Perspektiven und Gefahren für Kunst, Kultur und Salzburg.

In einem Interview im heute, Mittwoch, erscheinenden Jahrbuch der renommierten Zeitschrift "Opernwelt" sorgt sich Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler um die Zukunft von Kunst und Kultur. "Ich glaube, die bildungspolitischen und wirtschaftlichen Kollateralschäden dieser Viruskrise sind viel größer, als wir ahnen. Gerade für die Rezeption von anspruchsvoller Kunst ist Bildung von elementarer Bedeutung. Ich befürchte, dass die öffentliche Hand nicht das Geld haben will und wird, um alle Subventionen, die wir in Europa gewöhnt sind, auf Dauer leisten zu können." Sie sei ...