Später Ruhm ereilt Hollywoods Klangmagier

John Williams wird 90. Und plötzlich spielen Berliner und Wiener Philharmoniker seine unsterbliche Filmmusik.

Die Olympischen Spiele 1984 im sonnigen Los Angeles dürften dem einen oder anderen noch in Erinnerung sein - nicht nur wegen der Goldmedaille für Judoka Peter Seisenbacher. Die Klänge steuerte einer bei, der wusste, wie man bildmächtige Spektakel musikalisch untermalt: John Williams schuf für die Prestigeveranstaltung der westlichen Großmacht am Höhepunkt des Kalten Kriegs eine wuchtige Fanfare, die sich wie ein Sackerl voller Bonbons öffnet. E.T., Meister Yoda und weitere Figuren aus Williams Filmmusik-Schaffen erwachen zum Leben, wenn das zuckersüße ...