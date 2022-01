Spotify schmeißt Neil Young hinaus: Stumpfsinn ist keine Meinung

Spotify wirft Neil Young hinaus, weil der Musiker Corona-Falschinfos kritisiert.

Neil Young, der große Vorsitzender der Rockmusik, ist ein Mann klarer Worte: "Keep On Rockin' In A Free World", singt er. Und diese Free World ist eine Welt, die Fake News nicht verträgt, um nicht zu sagen: Fake News werden in der Neil-Young-Welt mit der Macht der E-Gitarre zerlegt und vertrieben. Oder, wenn nichts mehr hilft und der Musik keiner mehr zu hören will in einer laut plärrenden Welt, mit einem offenen Brief. Daher sind diese Gitarre und die nasale ...